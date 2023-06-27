شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "رهبة" من دور العرض مع انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت دور العرض السينمائى فيلم رهبة للفنان أحمد الفيشاوى بعد فترة عرض استمرت 5 أسابيع اذ طرح الفيلم يوم 24 مايو الماضى، وحقق الفيلم خلال هذه الفترة إيرادات بلغت مليون و700 ألف جنيه، فيما تستقبل دور العرض السينمائى اليوم الثلاثاء أفلام موسم عيد الأضحى.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

وعرض لأحمد الفيشاوى فى السينمات مؤخراً فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك فى بطولته إلى جانب محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.