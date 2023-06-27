شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "شوجر دادي" تصل 7 ملايين جنيه بعد 5 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم شوجر دادى بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد إلى 7 ملايين جنيه في شباك التذاكر وذلك خلال 5 أسابيع عرض، اذ انطلق الفيلم في دور العرض يوم 24 مايو الماضى واستطاع تحقيق معدل إيرادات جيد طوال فترة عرضه.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول الأب بيومي فؤاد الذي يقوم بإبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، وتحاول إعادته عن تفكيره.

يعد فيلم "شوجر دادي" التعاون الثاني لليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم "ماما حامل" الذي عرض عام 2021، وحقق وقتها إجمالي إيرادات 4 ملايين و359 ألفا و324 جنيها، كما يشهد أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.