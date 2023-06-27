شريف مدكور يؤدي مناسك الحج (صورة)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الإعلامي شريف مدكور متابعيه بصورة من داخل الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

شريف مدكور بين صفوف الحجاج

كتب شريف مدكور على صوره "الحج شريف من فوق جبل الرحمة عرفات، وحرص متابعوه على توصيته بالدعاء لهم ولذويهم، بجانب دعواتهم له.

شريف مدكور

ولد شريف مدكور في 17 سبتمبر 1972 في حي مصر الجديدة بالقاهرة، وتخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس وقدم عدد كبير من برامج الأسرة والطفل وصولًا إلى برنامج 4 ش شريف المذاع على قناة الحياة.