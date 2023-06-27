شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس: شاركت في تجارب الأداء لـ Twilight ورفضونى على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية جينيفر لورانس كيف تم رفض تجربة الأداء للمشاركة في فيلم Twilight "على الفور"، حيث شاركت لورنس في الاختبارات لاختيار أبطال العمل، وذلك قبل أن تحصل على دورها في سلسلة The Hunger Games بـ عام.

في حلقة جديدة من بودكاست The Rewatchables، انفتحت لورانس حول اختبار Twilight وخسارة الدور، حيث صرحت لورانس قائلة :" لقد اختبرت أداء Twilight و رفضوني على الفور، ولم أتلق حتى مكالمة واحدة منهم، لكن حياتي كانت مختلفة تمامًا، خاصة عندما حصلت على دور البطولة في سلسلة افلام Hunger Games بعد عام واحد".



جينيفر لورانس

وذلك بعد أن قالت النجمة جينيفر لورانس الفائزة بجائزة الأوسكار إنها مستعدة للعودة إلى Hunger Games بعد أن تألقت في دور كاتنس ايفردين بالسلسلة الشهيرة.

شاركت الممثلة أفكارها حول العودة إلى الدور الذي جعلها اسمًا مألوفًا أثناء التحدث مع Variety للترويج للكوميديا ​​الجديدة No Hard Feelings، إذ قالت عند سؤالها عما إذا كانت ترغب في لعب الشخصية مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة: "يا إلهي، تمامًا! إذا تمكنت كاتنيس من العودة إلى حياتي بنسبة 100%".

شارك في بطولة أجزاء Hunger Games الأربعة ليام هيمسورث، جوش هوتشرسون ، ستانلي توتشي ، إليزابيث بانكس ، دونالد ساذرلاند ، ودي هارلسون.