شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع ليلى مساعدة مريم وتحكى لها الماضى فى ريفو 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، أول حلقتين من مسلسل ريفو 2 ودارت الأحداث في الحلقة الأولى والثانية عن معرفه مريم "ركين سعد" بحقيقة والدتها ليلى "ايفا" وسفرهما معا إلى العجمى محاولة منها استرجاع ذكريات والدتها و الماضى والحديث عن والدها حسن فخر الدين، لذلك هل ستساعد ليلى مريم وتحكى لها عن حسن و ذكريات الماضى هذا ما ستكشفه الاحداث القادمة؟

ويقول أباظة لهم بأن عليهم إبلاغ مريم بكل الحقيقة وأن يرسل كل شخص فيهم التسجيل الصوتى المتفق عليه ويرون خلاله كل ما حدث عن موضوع العجمى وحفلاته لحد آخر حفلة، ولكن مروان يرفض كلام أباظة لان مريم لن تتحمل خاصة وإنها غادرت منذ وقت قليل مصحة علاج الاكتئاب، لذلك هل تكتشف ركين سعد الحقيقة التي يخفيها أعضاء الفرقة عنها.

ويعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it و بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.