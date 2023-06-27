شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح ينتظر فيلم "ليلة العيد" ومسلسل "حرب الجبالي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط فني كبير يعيشه الممثل أحمد خالد صالح خلال الفترة الحالية، إذ يشارك في بطولة فيلم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" مع النجمتين ياسمين رئيس، وأسماء جلال، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

فيلم ليلة العيد

وكشف أحمد خالد صالح في تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه ينتظر أيضا عرض فيلم ليلة العيد، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، ومن بطولة يسراـ غادة عادل، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، هنادي مهنى، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

وأضاف نجم مسلسل "تحت الوصاية" أنه ينتظر كذلك عرض مسلسل "حرب الجبالي" الذي انتهى من تصويره أيضا منذ فترة، وبطولة أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى،وصفوة ، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

يشار إلى أنه صدر مؤخرا في دور السينما لأحمد خالد صالح فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب وناهد السباعي.