شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المونتير بيترو سكاليا في مهرجان لوكارنو السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي تكريم المونتير بيترو سكاليا، ومنحه جائزة Vision التي تكرم الإنجازات التقنية والتطورات في الفيلم.

بيترو سكاليا، الحائز على جائزة الأوسكار، ولد في صقلية لكنه نشأ في سويسرا ودرس السينما في جامعة كاليفورنيا، وفاز بجائزة الأوسكار عن فيلمي JFK و Black Hawk Down على مدار العقدين الماضيين، تعاون بشكل وثيق مع كبار المخرجين مثل ريدلي سكوت وأوليفر ستون وبرناردو بيرتولوتشي وجاس فان سانت وروب مارشال وسام ريمي ومايكل مان. يتضمن عمله الأخير فيلم "فيراري" القادم لمان.



Black Hawk Down

سيحصل سكاليا على جائزة لوكارنو في 3 أغسطس خلال حفل يقام في ساحة بيازا جراندي للمهرجان السويسري الذي يتسع لـ 8000 مقعد، ثم يعقد ندوة في 4 أغسطس عقب عرض اثنين من أبرز افلامه بمسيرته المهنية Good Will Huntingو Black Hawk Down.

يشار إلى أنه من بين الفائزين السابقين بجائزة Locarno Vision ، رائد المؤثرات المرئية دوجلاس ترمبل، المصور السينمائي مخترع الكاميرا الثابتة جاريت براون، المونتير والتر مورتش ؛ والملحن هوارد شور.