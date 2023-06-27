تامر حسني يجتاز الـ 11 مليون مشاهدة بـ هرمون السعادة

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان تامر حسني بأغنيته الجديدة “هرمون السعادة”، أكثر من 11 مليون مشاهدة، خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية هرمون السعادة لـ تامر حسني، كلمات : احمد جابر الحان : على الخواجه، وتقول كلماتها"القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة