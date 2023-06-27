"مستر إكس" .. العرض الخاص بحضور أبطاله

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق اليوم، الثلاثاء العرض الخاص لفيلم “مستر إكس”، للفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، بحضور صناع العمل بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك تمهيدا لبدء عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2023.

موعد طرح فيلم مستر إكس فى السينمات

ومن المقرر طرح العمل في السينمات بعيد الأضحى المقبل، وهو من بطولة النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد وتأليف أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود وإخراج أحمد عبدالوهاب.

تفاصيل فيلم مستر إكس

تدور أحداث فيلم مستر إكس حول قصة حب تنشأ بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدًا إبعادها عن كل المخاطر.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

أحمد فهمي

ويسجل فيلم مستر إكس التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى، والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية"جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل سره الباتع الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2023، وهو مستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON والحياة.

مستر إكس

قصة مسلسل سره الباتع

وتدور أحداث المسلسل ما بين الماضي والحاضر، تدور أحداث المسلسل حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربًا من عصابات تهريب آثار.