شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تجسد دور فتاة بدوية فى "لف وارجع تانى" وتواصل "أصل الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة شيرى عادل دور فتاة بدوية في فيلم "لف وارجع تانى" الذى تشارك في أحداثه بظهور خاص، ومقرر عرض الفيلم قريباً حيت تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر وبدأت الشركة المنتجة في عمليات الدعاية بطرح البوسترات الدعائية مع قبل إطلاق الفيلم في دور العرض.

فيلم "لف وأرجع تاني" تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا، وهو بطولة شيرى عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.



شيرى عادل

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

وفى سياق متصل تواصل شيرى تصوير فيلم "أصل الحكاية" مع المخرج محمد أمين والذى انطلق تصويره مطلع الشهر الجارى، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وبطرح الفيلم قضية اجتماعية هامة وذلك من خلال الكوميديا السوداء.