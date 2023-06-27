شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مهرجان مغرب الحكايات بعد انتهاء عرض تراث 40 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي " مغرب الحكايات " وسط ترحيب جماهيري بالعروض التي تمت في عدة مناطق بشكل مفتوح للجمهور المغربي، ومنها منطقة شالة والودية وفاس ومكناس والهرهورة وساحة مولاي رشيد وغيرهم وشملت العروض عرض الفرق الاستعراضية من مورتانيا والمغرب وإيطاليا ومصر، وعروض غنائية من فرنسا وفنان الراب العالمي مسلم كما تم تنظيم رحلة للحكي والاستعراض بنهر ابي رقراق ..

المهرجان الذي جاء تحت شعار :” عظماء بأمهاتنا” برعاية الملك محمد السادس حرص فيه المشاركون من غالبية دول العالم على إظهار تراث بلادهم وتقديم عروض فنية وحكائية تتناسب مع البيئة الثقافية.

من جانبها قالت د. نجيمة غزالي طاي طاي، رئيسة الأكاديمية الدولية مغرب الحكايات ووزير التعليم السابق إن المشاركين الذين حضروا من 40 دولة وزاد عددهم عن170 مشاركا مثلوا إثراء كبير للمهرجان وجعلنا نتطلع لتسجيله على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي لليونسكو، .