هبة مجدي ضيفة مساء Dmc مع إيمان الحصري

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، الفنانة هبة مجدي في حلقة خاصة ضمن سهرات برنامج “مساء Dmc” في عيد الأضحى المبارك، على شاشة دي ام سي .

ومن المقرر أن تكشف هبة مجدي، العديد من الأسرار الفنية والشخصية وكواليس مشاركتها في سلسلة “المداح”، إضافة إلى تقديم باقه من أغانيها المميزة التي تنال إعجاب الجمهور.

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال الفنان هبة مجدي، مسلسل “المداح” الجزء الثالث، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجمهور والنقاد .

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.





هبة مجدي

نبذة عن الفنانة هبة مجدي

هبة مجدي هي فنانة مصرية شابة، تخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي، وأيضًا درست في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وكانت راقصة باليه.

بدأت هبة مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قياده الدكتور جمال سلامة، ثم تدربت علي يد المايسترو صلاح عرام، ثم بعد ذلك اشتركت في مسلسل (بوجي وطمطم) و(فوازير عمو فؤاد) وكان في خلال عام 1998 حتى 2003.

أول أعمال هبة التلفزيونية كانت في مسلسل (العيد ألوان) من إخراج محمد رجائي، وكانت طفلة حينها، ثم شاركت في مسلسل (عائلة مجنونة جدًا) من بطولة فتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

انطلاقتها الحقيقية كانت في مسلسل (أنا وهؤلاء) مع الفنان الكبير محمد صبحي في عام 2005، وتبعه مسلسل (الفريسة والصياد) مع الفنان ممدوح عبد العليم والمخرج خيري بشارة، وفي السنوات الأخيرة كثفت هبة من نشاطها التلفزيوني، مما جعلها من أبرز الوجوه التلفزيونية على الساحة.