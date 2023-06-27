شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تطرح أغنية "على ما أظن" غداً أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة العراقية شذى حسون، لطرح أحدث أغنياتها باللهجة المصرية التي تحمل اسم "على ما أظن" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الإجتماعى، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري، والمقرر طرحها غداً الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى.

وطرحت المطربة شذى حسون، مؤخراً أغنية بعنوان "حلم عمري" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، قد طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.

وطرحت المطربة العراقية شذى حسون مؤخرًا أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

وطرحت شذى حسون أيضا، أغنية "واعر" على طريقة الفيديو كليب التي لحنها لها الموسيقار طلال، من كلمات الشاعر خالد المريخى، وتوزيع حسام كامل، وتولى علاء الأنصارى مهمة إخراج الكليب.

الأغنية قدمتها شذى حسون باللهجة المغربية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، خطفت به شذى حسون الأضواء، ليضاف إلى سجل نجاحاتها الفنية، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية وكليب طربي بامتياز، لما يحمله العمل من فكر فني موسيقي وأسلوب رشيق.