شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "نيسيسار" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان منذ قليل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نيسيسار" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وقدم محمد رمضان فيديو كليب أغنية "نيسيسار" برفقة كل من المطرب ماريو فريش، والمطرب Renvtø .

وتقول كلمات أغنية نيسيسار: "غجرية انتي سحرتيني مدينة فيكي توهتيني حفرة فيكي وقعتيني انا ولا ١٠٠ واحدة تيجي تنسيني شغلالي بالي في عينيها سهران ليالي أيوه انا قلبالي حالي حبيتها انا ليه ليه ليه عينيكي وحشتني عينيكي ايديكي لمسة ايدي في ايديكي انا ليكي ولا عمري هكون غير ليكي ويلي ويلي ويل ويلي ويلي ويل ويلي ويلي ويل ويلي ويلي ويل".

كان الفنان محمد رمضان انتهى قبل أيام من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ع الزيرو" للمخرج محمد العدل، والمقرر عرضه خلال موسم الصيف الحالي، وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعي، حول شاب يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح مسئولا عن رعاية طفله الوحيد المريض، وتتطور الأحداث ليصبح "دراجون" واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو كل من النجمة نيللي كريم، والفنان إسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.