شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة إيمان عبد الغنى: تزوجت وعمرى 17 سنة وأنجبت 3 أبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إيمان عبد الغنى، لدي 3 أبناء وهم خالد وعمر وماجد، أخذوا منى الموهبة، وزوجى المايسترو ماجد سرور، والذى ترك لنا بصمة فنية تأثرنا بها، لافتة إلى أنها تزوجت وهى فى عمر الـ 17 سنة، وانا أصغر بنت تزوجت فى العائلة.

وأضافت إيمان عبد الغنى، خلال لقاءها ببرنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، والدتى الله يرحمها تزوجت بعد الجامعة، وانا كنت أقول :"هعيش للفن وأغنى فقط ولكن النصيب وابنائى هم أجمل شئ فى حياتى".

تابعت، خالد أكبر أبنائى بيلعب كمنجة وصوته جميل، ولكن يرفض الغناء، وباخد رأيه فى كل شئ وشرب فن أكثر منى، وكان يذهب معى للبروفات وهو صغير، وكنت أغنى له وهو صغير "يا سيد الحبايب" أما ماجد فأذنه موسيقية.

وقال خالد، عندما بدأت تعلم الكمنجة تطور مستواى وأخذنا والدتى معها فى الحفلات والبروفات للعزف فى الأوبرا، الأمر الذى ساعدنى أن أكون فى الفرق، وحاليا مع المايسترو سليم سحاب.