شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى ضيف شرف بيت الروبى والبعبع فى موسم عيد الأضحى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان شريف دسوقى كضيف شرف في سينما موسم عيد الأضحى السينمائى، اذ يظهر بمشهد واحد خلال فيلم بيت الروبى مع النجم كريم عبد العزيز ويجسد دور شخص يعيش في طابا ويحتفل بزفاف والده الذى تخطى الـ 80 من عمره، كما يظهر في مشهد أيضاً بفيلم "البعبع" مع أمير كرارة ويجسد شخصية رجل مقيم في المستشفى بداعى الشلل إلا أنه لا يعانى من أي شيء ولكنه يرغب في البقاء بالمستشفى باعتبارها منزل له.

فيلم "بيت الروبى" انطلق في دور العرض يوم الأربعاء الماضى 21 يونيو ليفتتح موسم عيد الأضحى، بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيلم "البعبع" انطلق في دور العرض اليوم الثلاثاء، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وفى سياق آخر يشارك شريف دسوقى فيلم "ع الزيرو" والذى تم الانتهاء من تصويره ومقرر عرضه خلال صيف هذا العام، العمل بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، إيمى إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة، إذ يتطرق لقضية مافيا الأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.