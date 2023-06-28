شكرا لقرائتكم خبر عن ديو "يحيا السهيرة" يجمع محمد أسامة وجو أشقر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل على اليوتيوب دويتو أغنية "يحيا السهيرة" يجمع الطفل الموهبة محمد أسامة مع النجم اللبناني جو أشقر.

الأغنية كتب كلماتها أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وحققت الأغنية ردود فعل سريعة فور طرحها.

وتقول كلمات الأغنية

يحيا السهيرة

القعدة الليلة الليلة كبيرة

واللمة الحلوة كتيرة

وكل دقيقة بعمر جديد

أجمل سهيرة

ولا ليهم خالص في التكشيرة

والفرحة اهي جت عالسيرة

ويلا هنرمي الهم بعيد

روقان روقان

كبر عيشها بروقان

احنا اما بتكبر يوم في دماغنا بنقلب أي مكان

من غير ترتيب

احنا مفيش بينا غريب

ومفيش الليلة ما بينا عدو وكله معانا حبيب

يلا نقضيها

ونعيش الدنيا بأحلى مافيها

احنا بروحنا نحليها

هنرقص للصبح وهنعيش

حلوة التركيبة

مع بعض بنعمل حالة غريبة

اصحاب وكمان حبّيبة

وكله هيفرح حزن مفيش