شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وياسمين صبرى يودعان "أبو نسب" فى الأسبوع الثانى من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل النجمان محمد إمام وياسمين صبرى تصوير فيلمهما الجديد أبو نسب بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، للانتهاء من المشاهد المتبقية في العمل المقرر طرحه مباشرة في دور العرض خلال موسم صيف 2023، ووضع مخرج العمل رامى إمام خطة للانتهاء من أحداث الفيلم بالكامل خلال الأسبوع الثانى من شهر يوليو المقبل.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

يشار إلى أن محمد إمام قدم آخر أعماله فى السينما فيلم "عمهم"، والذى انطلق فى موسم عيد الأضحى الماضى وحقق إيرادات وصلت إلى 56 مليون جنيه وهى الأعلى فى مشوار إمام السينمائى، وشارك فى بطولة الفيلم سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

أما ياسمين صبرى فتشارك في موسم عيد الأضحى السينمائى فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، انعام سالوسة، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.