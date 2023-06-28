شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات فيلم The Little Mermaid لتصل إلى 499 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم The Little Mermaid في دور العرض السينمائي عالميا، إلى 499 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 26 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعتين و15دقيقة.

يدور فيلم The Little Mermaid حول أرييل، أصغر بنات الملك تريتون، حورية بحر جميلة ومفعمة بالحيوية، التي تحب المغامرة، شوقًا لمعرفة المزيد عن العالم وراء البحر، ولكن مع زيارة أرييل السطح تسقط في حب الأمير إريك المحطم، ومن هنا قررت عقد صفقة مع ساحرة البحر الشريرة، أورسولا، لتجربة الحياة على الأرض.

ويقوم ببطولة فيلم The Little Mermaid كل من هالي بيلي، جونا هاور كينج، ميليسا مكارثي، خافيير بارديم، جود أكووديكي، نوما دوميزويني، كاجسا محمد، لورينا أندريا، ديفد ديجز، يعقوب ترمبلاي، أوكوافينا.

العمل من إخراج روب مارشال، الذى شارك في الكتابة مع ديفيد ماجي، جون ديلوكا، هانز كريستيان اندرسن، رون كليمنتس، جون ماسكير.