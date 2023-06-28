شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يحيى حفلاً غنائياً في لبنان ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان اللبناني فارس كرم، حفلاً غنائيًا في لبنان، يوم الجمعة المقبل ثالث أيام عيد الأضحى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح فارس كرم أولى أغاني ألبومه الجديد "فارس كرم 2023" بعنوان "يسقط كل حدا"، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج جاد شويري.

وطرح الفنان فارس كارم، "عالسريع" وهى ثانى أغنيات ألبومه الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح ثالث أغنيات الألبوم بعنوان "عالمُرة" وهى من كلمات وألحان أحمد عبد النبى وتوزيع عمر صباغ، أما رابع أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بلوك" وهى من كلمات والحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ.

يذكر أن آخر ألبومات فارس كرم، ألبوم "44:36" والذى تضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".