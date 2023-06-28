شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 3 صور من كواليس فيلم "التاروت" قبل يوم من انتهاء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أبطال فيلم التاروت تحديد صناع الفيلم موعد تصوير المشاهد الأخيرة من العمل والتي تستغرق يوم واحد فقط ويتم الانتهاء من الفيلم بالكامل، حيث توقف التصوير خلال الأشهر الماضية بسبب دراما رمضان وانشغال الأبطال بأعمال أخرى، ومن المقرر أن تحدد الشركة المنتجة موعد تصوير آخر يوم بعد إجازة عيد الأضحى.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

ويجمع التاروت، سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد 21 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما، حيث شاركا في بطولة العمل إلى جانب نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، مونيا، إنعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.

وتعود سمية الحشاب إلى السينما في فيلم "التاروت" بعد غياب 7 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "الليلة الكبيرة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وتم عرضه عام 2015، أما رانيا يوسف فتعيش حالة كبيرة من النشاط السينمائى، اذ انتهت من تصوير فيلم "ورد ريحان" مع أحمد الفيشاوى وتستعد لاستئناف تصوير فيلم "ملك".



بطلات فيلم التاروت والمخرج ابرام نشات



بطلات فيلم التاروت مع المخرج ابرام نشات