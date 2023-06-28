شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام ومسرحيات لازم تشوفها على التليفزيون فى كل عيد أضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمة الإسلامية اليوم الاربعاء بعيد الأضحى المبارك، ويفضل الكثيرون الاستمتاع بإجازة العيد فى المنزل ومشاهدة الأفلام والمسرحيات المرتبطة بأجواء العيد، ولا غنى عن مشاهداتها كل عيد.

ومن المسرحيات "شاهد ما شفش حاجة" للزعيم عادل إمام و"العيال كبرت" بطولة سعيد صالح ويونس شلبى واحمد زكى و"سك على بناتك" لفؤاد المهندس وتلك المسرحيات أكثر ما اعتاد المصريون مشاهدته خلال إجازة العيد.

ومن الأفلام التى تناولت طقوس عيد الأضحى فيلم "تيمور وشفيقة"، من خلال أحد المشاهد التى يظهر فيه الاحتفاء بالعيد، وانتظار شفيقة هديتها كل عيد من حبيبها تيمور، والفيلم واحد من أبرز أفلام النجمين أحمد السقا ومنى زكى، وشارك فى بطولته هالة فاخر والراحلة رجاء الجداوى، وأخرجه خالد مرعى.

فى فيلم "همام فى أمستردام" للنجم محمد هنيدى، ظهر كذلك مشهد فى بداية الفيلم يضم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تضمن المشهد صلاة العيد ووجبة الإفطار وتجمع الأسرة كلها فى المنزل وكذلك تقديم التهنئة، وأيضا حلق فروة خروف العيد.

يعد واحد من أشهر الأفلام التى تحتوى على مظاهر عيد الأضحى، هو فيلم "بوحة" والذي قام ببطولته النجم محمد سعد ، حيث جسد دور شاب يبحث عن حقه، فقادته الظروف للعمل فى إحدى المذابح وبدوره ذهب لذبح أحد الخرفان فى صباح عيد الأضحى، ولكنه لم يمتلك خبرة فى ذبحها وخلال مشهد كوميدى قد حفر فى أذهاننا يستعرض الفيلم ذبح خروف العيد.