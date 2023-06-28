شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تجرى بروفات مسرحية "وعملت إيه فينا السنين" لعرضها 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ثراء جبيل بروفات عرض مسرحيتها الجديدة "وعملت ايه فينا السنين" المقرر عرضها أيام 7 و 8 و 9 يوليوم المقبل على مسرح ساحة روابط الساعة 8 مساء، ويشارك في بطولة المسرحية حازم إيهاب، كاريمان حجازى محمد سميرتصميم ديكور وملابس منة جنيدي، تصميم إضاءة عمرو طه، وتأليف وإخراج: محمد سمير

"وعملت ايه فينا السنين" عرض مسرحى عن ثنائى معاصر يحاولان التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض فى مراحل مختلفة من علاقتهما فى ظل حضور أصواتهم الداخلية فى نفس المكان، وتطرح المسرحية حالة التباين ما بين ما نفكر فيه وما نقوله فى اطار الحب والعلاقات.



وعملت ايه فينا السنين

وعرض لثراء جبيل مؤخراً فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

وشاركت ثراء جبيل في شهر رمضان الماضى خلال مسلسلين الأول "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، ندا موسى، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وظهرت كضيفة شرف في مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.