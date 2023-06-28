شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا ماهر ضيفة شرف فيلم "البعبع" بدور شقيقة طليقة أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دنيا ماهر كضيفة شرف خلال أحداث فيلم البعبع للنجم أمير كرارة والذى انطلق في دور العرض للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، وتظهر دنيا ماهر خلال مشهد واحد فقط يجمعها بأمير كرارة، حيث تجسد شخصية شقيقة طليقته والتي أخبرته بالعديد من الأمور والتي لم يكن يعرفها وساهمت مقابلتها له في تغيير العديد من الأمور في حياته.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وعدد اخر من الفنانين وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، دنيا ماهر، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وكان آخر أعمال دنيا ماهر مسلسل "طير بنا يا قلبي" الذى تم عرضه في أكتوبر الماضى، وهو بطولة ريم مصطفى، دنيا ماهر، بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

أما في السينما فكان آخر أعمال دنيا ماهر، فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى والذى تم عرضه في شهر فبراير من عام 2022.