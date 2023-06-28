شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بوحة" أيقونه عيد الأضحى.. وأشهر الإفيهات " تصدق سلخت قبل ما أدبح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمة الإسلامية اليوم الأربعاء بعيد الأضحى المبارك، ومن أساسيات الاحتفال بالعيد مشاهدة فيلم بوحة ويعد هذا الفيلم من أيقونات العيد التي اعتاد المصريون على مشاهدتها في الأعياد على مر السنين وترديد إفيهات الفيلم كل مرة ولتقديم النجم محمد سعد شخصية بوحة الجزار، بشكل كوميدى واحتواء الفيلم على والكثير من الإفيهات والمواقف الكوميدية التى لها علاقة بعيد الأَضحى.

والفيلم عرض عام 2005 بطولة محمد سعد، ومى عز الدين، ولبلبة وحسن حسنى، ومجدى كامل، وسليمان عيد، وهشام المليجى، وغريب محمود، ومنير مكرم، وبدرية طلبة، ومحمد قشطة والفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج رامى إمام وحقق ايردات كبيرة وقت عرضه.

وتدور قصة الفيلم عن بوحه الصباح الذى يتوفى والده ويخبره أعمامه أن نصيبه فى ميراث والده هو نصف مليون جنيه ولكن المبلغ موجود مع المعلم محروس الضبع . وتبدأ رحلة بوحة فى القاهرة للبحث عن محروس الضبع فى مدابح القاهرة وفى خلال رحلة البحث يتعرف على الست حلويات "لبلبه" وابنتها كوته "مى عز الدين" ويواجه معهم ظلم المعلم فرج "حسن حسنى"

ومن أشهر أفيهات الفيلم التى يرددها الجميع كل عيد أضحكى:" العيد فرحة ماء، صبح صبح يا عم الحاج، تصدق سلخت قبل ما أدبح، طور هايج في عنبر 7".