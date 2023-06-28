سألوا فيفي عبده: إيه بيحصل في ليلة الخميس؟ أجابت دون خجل وكشفت المستور ..شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 06 أكتوبر 2022 12:04 مساءً - من بين جميع حلقات برنامج "العرافة" الذي عرض في شهر رمضان الفائت، تصدرت حلقة اللقاء الذي استضافت فيه الإعلامية بسمة وهبة النجمة فيفي عبده.

وفي اللقاء عرضت مقدّمة برنامج “العرافة” جزءاً من مقابلة عبده مع الفارس، معتبرةً أن سؤال المذيع حول كلمة “الراقصة” كان المقصود به إهانتها، فغضبت الضيفة قائلةً: “من فضلك مبحبّش حد يقول لي الكلام ده، معرفتش أوصل له الجملة اللي هو عايزها، هو مش فاهم النظام عندنا، بدليل إن أنا قلت له”.

ورفضت فيفي عبده الإجابة عن سؤال بسمة وهبة حول وضع كلمة “الراقصة” مؤكدةً: “هنقعد نتكلم في كلام مالوش لازمة ليه؟ أنا مبحبش الرد في اللي مالوش لازمة، ما ضيقنيش السؤال… أنا جاية أعمل معاكي لقاء، مش جاية عشان تطلّعي ده قال وده عمل، مبحبش كده خالص، نقدر نقفل البرنامج على كده وشكراً”.

وتعرضت فيفي عبده لسؤال غريب: بتخافي من يوم الخميس في الليل.. كان بيتعمل فيكي إيه وإيه كان بيحصل؟

السؤال الذي فاجأ الجمهور أجابت عليه بالقول: "بخاف من يوم الخميس، لأني أمي كانت بتحمينا كلنا، واللى رجليها وسخة كانت تتعرض للضرب بحجر النظافة على رجليها".