شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام تنافس فى موسم عيد الأضحى 2023.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض 4 أفلام سينمائية جديدة حاليا فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، لتتنافس فيما بينها على إيرادات شباك التذاكر بأحد أبرز المواسم السينمائية المصرية.

أول هذه الأفلام فيلم "بيت الروبى" والذى بدأ السباق مبكرا، إذ صدر منذ نحو أسبوع، بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.



بيت الروبي

قصة فيلم بيت الروبي

ويعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الإنفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.



البعبع

فيلم البعبع

يخوض أمير كرارة وياسمين صبري تجربة كوميدية بعنوان "البعبع" ويشاركهما البطولة محمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.



تاج

فيلم تاج

وينافس تامر حسني بفيلم "تاج" الذي يجمعه بـ دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.



مستر اكس

مستر إكس

أما أحمد فهمي ينافس بفيلم "مستر إكس" مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور، تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه حول رئيس عصابة يقع في حب محامية ويحاول إبعادها عن المخاطر.