شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم البعبع فى ليلة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور السينما المصرية عرض فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة حاليا، إذ تم طرح الفيلم أمس الثلاثاء فى ليلة عيد الأضحى.

وحقق الفيلم فى اليوم الأول من عرضه أمس إيرادات وصلت إلى 478 ألف جنيه من شباك التذاكر بدور السينما المصرية.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وتشارك النجمة منة شلبى بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع، حيث يظهر صوت منة شلبى في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة والتي من شأنها تقلب حياته طوال أحداث الفيلم.

وأيضا تشارك الفنانة دنيا ماهر ضيفة شرف خلال أحداث الفيلم من خلال مشهد واحد فقط يجمعها بأمير كرارة، حيث تجسد شخصية شقيقة طليقته والتي أخبرته بالعديد من الأمور والتي لم يكن يعرفها وساهمت مقابلتها له في تغيير العديد من الأمور في حياته.