عمرو دياب | ملاحظات على إعلانه الاستثنائي مع نجله عبد الله

ياسر رشاد - القاهرة - إذا كنت من محبي الهضبة عمرو دياب ومتابع عميق له، ستتأثر كثيرًا عند مشاهدة إعلانه الجديد برفقة نجله الوحيد عبد الله، الذي تم طرحه منذ قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، لصالح إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر.

عمرو دياب يحقق أحلام العصر لجمهوره

عندما نأتي للحديث عن جوانب الإعلان بين عمرو دياب وابنه، سنجد أن من سيشاهده من جمهوره الذي لايترك لحظة من حياته الفنية والشخصية دون متابعتها، سيشعر للوهلة الأولى بأنه شيء من “أحلام العصر”، خاصةً إذا رأى نجله عبد الله في مراحل طفولته وحتى الشباب، وصور نادرة من أبوة عمرو دياب جمعته بأبناءه، وكيف مر به العمر في حبه لعمرو دياب منذ البداية وصولًا لرؤية أبناءه معه في عمل فني واحد.

ظهر عبد الله دياب في الإعلان بملامح مقاربة لوالده وإطلالة مشابهة له أيضًا، ولم يقتصر الظهور بشكله فقط وإنما ضم “التراك” الخاص بالإعلان صوت عبد الله مع والده ويتوسطهما الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

تناولت قصة الإعلان بإعداد عمرو دياب جزء غنائي يجمعه بصوت ابنه عن طريق تقنية “الفيديو كول”، ويقوم عمرو بعرض تفاصيل تصميم التراك خطوة بخطوة حتى يصل للشكل النهائي له مع الموزع أحمد إبراهيم.

شارك عبد الله والده في كليب “وياه” عام 2009، مع أبناء شقيقه عماد،وأحدث ظهور ضجة كبرى حينها، خاصةً أن عمرو قليل الظهور الإعلامي، ويحرص على إبعاد أبناءه عن أضواء الشهرة.