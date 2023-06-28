شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمد ياسين يحكى قصة سرقة مكتبه والقبض على السارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى السيناريست عمرو محمود ياسين، قصة سرقة مكتبه منذ أيام والقبض على السارق اليوم عبر حسابه على فيس بوك.

وكتب عمرو، قائلا:" منذ ايام قليلة كنت متوجها لمكتبي بدائرة العجوزة وفوجئت بأنني غير قادر على فتح باب المكتب واكتشفت ان المكتب مغلق من الداخل فدخلت الشقة عبر الحديقة الخاصه بالمكتب من شقة الجيران ..لاكتشف حينها اقتحام مكتبي و سرقة بعض محتوياته و يمكن اكثر ما أحزنني هو سرقة بعض الجوائز والتكريمات حصلت عليها عن اعمال نصيبي وقسمتك عدة مواسم.

وتابع:" و عن مسلسل ونحب تاني ليه اللي مالوش كبير من عدة جهات ...واضح انه كان فاكر انهم دهب او نحاس او حاجه .. (و لكن في الواقع هما مالهمش قيمة مادية كبيرة .. لكن لهم عندي قيمة معنوية أكيد) المهم اتصلت بالنجدة و انتقلوا الي المكتب و قاموا باللازم واليوم أبلغت انه تم القبض على السارق ... صحيح اتلف اغلب الجوائز ..لكن سعيد سعادة كبيرة بإنهم قاموا بالقبض على السارق رغم ان مكتبي لم يكن مزود بكاميرات مراقبة".

واختتم البوست، قائلا:" لذا وجب ان اتقدم بكل الشكر و التقدير للداخلية المصرية على سرعة الاستجابة و حرفية التعامل الشرطي



