شكرا لقرائتكم خبر عن منها هارلي ومن أجل زيكو.. سهرات مميزة فى ليالى العيد على منصة WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت منصة watch it الإلكترونية أن تستحوذ على قلوب عدد كبير من المشاهدين، وتصبح المنصة الإلكترونية الأفضل التى تتيح لجمهورها باقة متنوعة من الأعمال الفنية القديمة والجديدة، فلم تقتصر على عرض أحدث الأعمال الدرامية التليفزيونية فقط، وإنما كان لديها عدد من المسلسلات الحصرية الخاصة بها، بجانب انطلاق عرض عدد من الأفلام الناجحة على شاشتها بعد عرضها فى السينما، وتمكنت فى فترة قصيرة أن تقدم لجمهورها وجبة دسمة من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية والمسرحية، بجانب حلقات كاملة من البرامج الترفيهية والتليفزيونية، وكان لليالى عيد الأضحى نصيب كبير من خطة المنصة وأعمالها.

«الخليج 365» يستعرض لكم أبرز الأعمال السينمائية والدرامية المعروضة عبر منصة watch it الإلكترونية، التى يمكنك اختيار سهرتك منها فى ليالى العيد:

ريفو 2

يعد مسلسل ريفو أحدث إنتاجات المنصة الحصرية، التى انطلق الجزء الثانى منه يوم الأربعاء الماضى بعرض أول حلقتين، وذلك استكمالا لأحداث الجزء الأول الذى عرض فى يونيو الماضى وحقق نجاحا كبيرا وقتها، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ومن المقرر عرض الحلقة الثالثة والرابعة الأربعاء أول أيام عيد الأضحى.

يقوم ببطولة مسلسل ريفو كل من «أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبوالروس، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، ملك حجازى، صدقى صخر، مينا النجار، محسن محيى الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلى، حسام حسنى»، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

فيلم هارلي

أعلنت المنصة عن بداية عرض فيلم «هارلى» للنجم محمد رمضان، على شاشتها، وذلك بعد عرضه فى دور السينما مباشرة، حيث طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وتصدر إيرادات الموسم بعدما حصد إيرادات بلغت 36 مليون جنيه.

فيلم «هارلى» بطولة محمد رمضان، مى عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مى كساب، إسماعيل فرغلى، حسنى شتا، إنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، مدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلى مهندس الميكانيكا، الذى يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

من أجل زيكو

بدأت المنصة مؤخرا عرض فيلم «من أجل زيكو» بطولة النجمة منة شلبى وكريم محمود عبدالعزيز، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم وقت عرضه فى السينما بموسم إجازة منتصف العام فى يناير العام الماضى، وتفاعل الجمهور معه ومع الأغنية الدعائية له التى جاءت بعنوان «الغزالة رايقة»، ليضاف إلى قائمة الأعمال المتاحة على المنصة فى ليالى العيد.

فيلم «من أجل زيكو» بطولة منة شلبى، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو، إسعاد يونس، دياب، سمر مرسى، محمد ثروت، سليمان عيد، هبة عبدالعزيز، ليلى عز العرب، كارولين عزمى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداث الفيلم حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

برا المنهج

علاوة على عدد من الأفلام، التى أتاحتها المنصة خلال الفترة الماضية، مثل فيلم «برا المنهج» للنجم ماجد الكدوانى، وذلك بعدما عرض الفيلم بالسينما فى شهر ديسمبر 2021 ومشاركته فى أكثر من مهرجان سينمائى، أبرزها مهرجان البحر الأحمر السنمائى، حيث اختتم الفيلم فعاليات الدورة الأولى من المهرجان.

الفيلم بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبواليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين، ونخبة من النجوم، من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، فى حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى فى إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات فى حياتها.

وتدور أحداثه أيضا حول الطفل اليتيم نور، الذى يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذى يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبى والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات. وبالإضافة إلى ذلك تعرض أفلام «مش أنا»، «عقدة الخواجة»، «أحمد نوتردام»، «ريتسا»، «حملة فريزر».

Sold out

تعرض منصة watch it خلال الوقت الحالى حلقات مختلفة من برنامج Sold out وهى تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناع المحتوى، حيث تقدم عروضا ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة، وتتنوع عروضه ما بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامى محمود سعد.

كشفت المنصة عن عرض لقاء جماهيرى مباشر مع الفنان أمير عيد، مع الإعلامى محمود سعد ثالث أيام العيد، بعد عرض حفلته الموسيقية الفترة الماضية، كما تستعد المنصة لعرض حوارات أحمد أمين وإسعاد يونس وإيناس جوهر مع محمود سعد خلال الفترة المقبلة.

تعتبر تجربة Sold Out هى الأولى من نوعها فى مصر، حيث تقدم عروضا ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة فى خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار، وتتنوع عروض Sold Outبين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامى محمود سعد.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح، ليتم تغييره فى العرض الذى يليه.

ينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهى العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمى وعلاء الشيخ، ويستضيفا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامى محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء، ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت فى كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية، مثل مسار إجبارى، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.

كما تتيح المنصة لجمهورها عددا من المسرحيات القديمة التى يتمتع بها الجمهور، مثل «ريا وسكينة»، «كده أوكيه»، بالإضافة إلى إمكانية متابعة كل اللقاءات الترفيهية والحوارية فى برنامج «معكم منى الشاذلى» وبرنامج «صاحبة السعادة» بعد عرضه على التليفزيون.



