شكرا لقرائتكم خبر عن ريفو2 الحلقة الثالثة.. ياسمين تهدد نعمان وتطالبه بسرقة عقد فرقة ريفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، الحلقة الثالثة من مسلسل ريفو2 بعنوان "بكره نفسى"، ويسترجع نعمان " مينا النجار" ذكرياته مع فريق ريفو بفلاش باك وهما في العجمى قبل حفلتهم في الصيف و يجلسون في الشالية و يتحدثون عن تجمعتهم و يسأله لماذا يكره أباظة " حسن أبو الروس" لأنه ليس شبهم ليرد عليه قائلا:" من صغرى و انا دائما بابا بيقولى خبى أكلك محدش ياخده في المدرسة عشان ميضحكوش عليك انت طيب و أهبل و لما كبرت و كنت عاوز اعزف قالى لا عشان كده بكره نفسى"، ليرد عليه شادى:" احنا بنحبك و انت سبت الفرقة مرتين و رجعت و معملناش معاك حاجة".

وتوقف ياسمين" سارة عبد الرحمن" كل حسابات نعمان " مينا النجار" وتهدده اذا لم يأتي بعقد فريق ريفو من أباظة لتوقف إنتاج فيلم ريفو الذى تكتبه مريم لن يأخذ أمواله، ويذهب نعمان لأباظة لمساعدته بعد تعب والده و يبلغه ماذا فعلت معه ياسمين و يقوله له:" وفاة شادى قضاء وقدر انت ملقش علاقة بالحادثة متشيلش نفسك ذنب"ليرفض أباظة أن يخون مريم و يعطيه عقد ريفو.

ويعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it و بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.