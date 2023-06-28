شكرا لقرائتكم خبر عن موقع variety: "بيت الروبي" يحقق أكثر من مليون دولار بالسعودية مطيحا بـThe Flash والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع variety العالمي أن فيلم الكوميديا ​​المصرية "بيت الروبي" ، الذي يدور حول التأثير التخريبي لوسائل التواصل الاجتماعي على حياة العائلات، حقق خامس أعلى افتتاحية لفيلم عربي في السعودية، محققا 1.1 مليون دولار أمريكي ليطيح بذلك بفيلم الأبطال الخارقين الجديد The Flash من الصدارة.



بيت الروبي

وذكر الموقع أن فيلم "بيت الروبي" ، الذي أنتجته شركة سينرجي فيلمز المصرية جنبًا إلى جنب مع كونكر وفيلم سكوير حققت نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وصلت إيرادات فيلم بيت الروبى إلى 20 مليونا و666 ألف جنيه، فى شباك التذاكر بدور السينما المصرية بعد أسبوع من عرضه.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

قصة فيلم بيت الروبي

يعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الانفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.