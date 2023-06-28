شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة مروة الأزلى بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، منذ قليل، والدة الفنانة مروة الأزلى بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلنت مروة الأزلى عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك" قائلة: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدتى سامية محمد على.. ناظرة مدرسة لوران الثانوية بنات سابقاً بالإسكندرية بعد صراع شديد لسنتين ونصف مع مرض السرطان، ونحسبها عند الله من شهداء المبطونين".



بوست مروة الأزلي

يذكر أن الفنانة مروة الأزلى عرض لها فى شهر رمضان الماضى مسلسل "جميلة" والذى دارت أحداثه فى إطار تشويقى واجتماعى، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هانى عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك فى بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.