ماجد المهندس يحتفل بعيد الأضحى في القاهرة..غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان ماجد المهندس ليلة غنائية مميزة في القاهرة، ضمن فعاليات احتفالات عيد الأضحى المبارك.

موعد حفل ماجد المهندس في القاهرة يونيو 2023

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 29 من يونيو الجاري، داخل أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة.

ماجد المهندس في القاهرة

أغنية ماجد المهندس بديت أطيب

يذكر أن أحدث الإصدارات الغنائية لـ ماجد المهندس من خلال “بديت أطيب”، والتي سجلت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"بديت اطيب بديت احس بك عادي بديت احس بك خارج حدود الآه وودادي تعودت اني ماتعود على انك لابغيت تروح اقول شوي ويعود تعودت اني ماهلي الا من طالت الغيبه اقول لخافقي عود تعودت اني ما البس ثواني ساعة غيابك تعودت اني ماخلي دروبي كلها لبابك بديت اطيب واعودني على اني اغيب وادور في براحات الصدف غيرك تخيل صرت ماتحسف ولا اتاسف ولااسال عنك تاخيرك لاني تعودت".