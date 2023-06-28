سهرة غنائية مميزة تجمع حسام حسني وحمدي بتشان في "مساء Dmc”

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي رامي رضوان النجمان حمدي بتشان وحسام حسني في برنامجه "مساء dmc" ، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة دي ام سي .

ومن المقرر أن يقدم النجمان مجموعة من أشهر أغانيهما التي لمع نجمها في التسعينيات .

نبذة فنية عن حمدي بتشان

مطرب شعبي وممثل مصرى. برز فى الثمانينيات واتخذ إسم (بتشان) كاسم شهرة له على إسم النجم الهندي (أميتاب بتشان) في فترة صعود الأفلام الهندية في مصر. عمل فى السينما والمسرح والتليفزيون كمطرب فى عدة أعمال منها (فتوات السلخانه) ١٩٨٩ و(اليتيم والذئاب) ١٩٩٣ و (استقالة ضابط شرطة) ١٩٩٧ واشترك في مسرحية (روايح) مع (فيفي عبده) والتي استمرت لأكثر من عام، كما اشترك فى مسلسل (فرح العمدة) في ٢٠١٢ وبأغنية في فيلم (4 كوتشينة). من أشهر أغانيه الشعبية (أنا واد خلاصة) و(وحياة غلاوتك) و(جرح القلوب)، وأشهر أغنية له هي (إيه الحكاية) التي كتبها (أمل الطائر )، ولحنها (حسن إش إش). وهو متزوج وله ابن هو (أحمد بتشان) وهو مطرب أيضًا.

نبذة فنية عن حسام حسني

مغني وملحن مصري، اسمه الكامل (حسـام حسن حسني أحمد حسن)، من مواليد الكويت عام 1966، تلقى تعليمه في الكويت حتى أتم المرحلة الثانوية، بدأت موهبته الموسيقية في الظهور منذ الصغر من خلال الأنشطة المدرسية حيث كان يغني ويلحن ويعزف، مما جعله يلتحق بكلية التربية الموسيقية بالقاهرة سنة 1986 ليصقل موهبته الموسيقية بالدراسة حتى حصل على بكالوريوس التربية الموسيقية سنة 1991.

قام بالتلحين و التوزيع الموسيقي للعديد من نجوم الغناء في العالم العربي، ومنهم: هاني شاكر وعمرو دياب ومصطفى قمر ومحمد محيي وسيمون.

اشترك كممثل في بعض الأعمال مثل (أيس كريم في جليم) ومسرحية (فيما يبدو سرقوا عبده)، كما حققت أغنيته (لولاش) نجاحًا ساحقًا وقت صدورها وباتت جزء من الثقافة الشعبية المصرية.