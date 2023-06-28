أمير كرارة وتوتة وأنور ضيوف "معكم" مع منى الشاذلي

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أبطال فيلم “البعبع” في برنامج معكم منى الشاذلي، اليوم، وذلك في تمام التاسعة مساءً على شاشة قناة cbc.

ويكشف أمير كرارة وأبطال العمل كواليسه، والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.

ويظهر أمير كرارة، برفقة أبطال فيلم البعبع، محمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا، ويكشفان أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

ومن المقرر أن تتضمن الحلقة مسابقات وألعاب تلفزيونية وتحديات بين أبطال فيلم البعبع، في جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلًا من الأغاني بأصواتهم.

تفاصيل فيلم “البعبع”

تدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن والكوميديا، إذ يجسد النجم أمير كرارة شخصية مجرم تائب تجمعه قصة حب بطبيبة صيدلانية وتجسد دورها ياسمين صبري ويواجهان العديد من المواقف والمفارقات.

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “البعبع”، البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، بطولة النجم أمير كرارة، الفنانة ياسمين صبري.

وتصدر النجمين أمير كرارة وياسمين صبري، البوستر الرسمي للفيلم، ويشاركهما بطولته كل من محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد محمود، ومحمد عبد العظيم، من إخراج حسين المنباوي وتأليف إيهاب بليبل، إنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي ويوسف الطاهر، والمقرر طرحه في عيد الأضحى في دور العرض السينمائية.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

آخر اعمال الفنان أمير كرارة

يذكر أن الفنان أمير كرارة، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل “سوق الكانتو”، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.