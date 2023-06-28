شكرا لقرائتكم خبر عن 23 عاما على فيلم "بلية ودماغة العالية" لهنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الأربعاء، 23 عاما على فيلم "بلية و دماغة العالية" حيث طرح فى 28 يونيو 2000، والفيلم من الأفلام الكوميدية للنجم محمد هنيدى وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه والمشاهدين يهتمون بمتابعته في كل مرة يعرض فيها على شاشات التليفزيون.

فيلم "بلية ودماغه العالية"، من بطولة محمد هنيدى، غادة عادل، سعيد صالح و هالة فاخر و أحمد زاهر، ومنير مكرم و ومحمد شرف و تأليف مدحت العدل و إخراج نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير يعمل ميكانيكى "بليه" يحب فتاة غنية "دنيا" ويجد صعوبة فى الزواج بها لعدم قبول أهلها به، حيث يرغبون فى زواجها من أحد معارفهم الأغنياء، يبحث "بليه" خلف هذا الشخص ليجده لصا ونصابا، ويحاول إقناع أهل حبيبته بذلك من خلال بعض المستندات وبعد أن يكتشفوا اﻷهل صحة كلام "بليه" يوافقون على زواجهما.



