شكرا لقرائتكم خبر عن توفى أول أيام عيد الأضحى قبل 20 عاما.. هنيدي يطلب الدعاء لـ علاء ولي الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب النجم محمد هنيدى من جمهوره ومتابعيه الدعاء لصديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين، حيث قال على صفحته بـ"فيس بوك" : "أبو قلب أبيض"، موضحاً في أول تعليق بنفس المنشور: " ادعوله .. علاء توفى اول يوم في عيد الأضحي زي دلوقتي .. ربنا يرحمه يارب".





بدأ علاء ولى الدين مشواره الفنى بالمشاركة فى مسلسل على الزيبق عام 1985، حيث قام بدور حبظلم، ثم شارك فى عدد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، ولكنه لفت الأنظار عندما شارك فى فيلم أيام الغضب عام 1989، وكانت النقلة الكبيرة فى مشواره الفنى عندما اختاره الزعيم عادل إمام للمشاركة فى فيلم الإرهاب والكباب عام 1992، كما استعان به فى عدد من الأفلام وصل إلى 6، وفى تصريحات لعلاء ولى الدين قبل رحيله، أكد أن مشاركته للزعيم فى عدد من الأعمال هى التى أهلته للبطولة فى فيلمى «الناظر وعبود على الحدود".

أحدث علاء ولى الدين وعدد من أبناء جيله نقلة كبيرة فى السينما، وتميز هذا الجيل بالترابط وعلاقات الصداقة التى جمعتهم منذ بداية مشوارهم، حيث تعرف علاء ولى الدين على رفاقه محمد هنيدى وعلاء مرسى وأشرف عبدالباقى وصلاح عبدالله ومحمد الصاوى وغيرهم.