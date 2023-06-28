شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم Casino Royale: هنري كافيل كان من الممكن أن يصبح جيمس بوند "ممتازًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مخرج فيلم Casino Royale، مارتن كامبل ، أن الممثل العالمى هنري كافيل كان من الممكن أن يصبح جيمس بوند "ممتازًا" إذا لم يكن النجم دانيال كريج موجودًا"، في حديثه إلى موقع Express UK، كشف كامبل، الذي أخرج فيلم كريج Casino Royale، الذى طرح في 2006، أن كافيل الأكثر شهرة الآن بلعب Geralt في The Witcher، وشخصية سوبرمان، قد شارك في اختبارات الأداء لـ شخصية جيمس بوند، ولكنه كان صغيرا في وقتها، حيث كان يبلغ من العمر 22 عامًا فقط.



هنري كافيل ودانيال كريج

قال كامبل عن تجربة أداء هنري كافيل: "لقد بدا رائعًا في الاختبار، كان تمثيله هائلاً، لو لم يكن دانيال موجودا لكان هنري قد صنع بوند ممتاز، وكان في حالة بدنية رائعة،بجانب وسامته، لكنه بدا وكأنه شاب صغير في ذلك الوقت".

وكان قد أعلن الممثل الأمريكى هنرى كافيل عن عدم أدائه شخصيته الشهيرة "سوبرمان"، مؤكداً بذلك التقارير التي خرجت مؤخراً بشأن إبعاده عن الدور بعد تغيير في القائمين على شركة الإنتاج DC Filmsالتي تتولى إنتاج الفيلم.

وكتب هنرى كافيل بهذا الشأن عبر حسابه على موقع انستجرام قائلاً إن مخرج الفيلم أخبره بذلك خلال اجتماع أخير بينهما، وذلك رغم الضجة الكبيرة خلال الفترة السابقة التي أكدت عودة كافيل لدور سوبر مان الذى لعبه في سلسلة سابقة حققت إيرادات ضخمة حول العالم.

ويعد آخر أعمال هنرى مشاركته فى مسلسلThe Witcher إلى سلسلة كتب تحمل ذات الاسم للكاتب البولندى أندريه سابكوفسكى، حيث يتابع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش الانفرادى، الذى يكافح للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، لكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة مع هدية خاصة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.