شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان: النهاية "المعقدة" لـ " Oppenheimer" مشابهة لـ "Inception" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى كريستوفر نولان إن هناك "علاقة مثيرة للاهتمام" بين نهاية فيلمه الجديد Oppenheimer وفيلمه Inception الذى طرح عام 2011، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في حديثه في مقابلة مع موقع Wired، أوضح نولان أن هناك بعض أوجه التشابه بين نهاية Oppenheimer والمشهد الأخير الغامض في Inception، حيث لم يتضح ما إذا كان دوم كوب، الشخصية التي لعبها النجم العالمى ليوناردو دي كابريو لا يزال في حلم أو كان في الحقيقة.



كريستوفر نولان مع أفلامه Oppenheimer و Inception

وذلك عندما سئل نولان عما إذا كان يعتقد أن أفلامه لديها نظرة متفائلة أو "معادية للعدمية"، قال نولان: " هناك وجهة نظر عدمية لتلك النهاية في فيلم Inception، أليس كذلك؟ ولكن أيضًا، انتقل وهو مع أطفاله، الغموض ليس غموضًا عاطفيًا، إنها فكرة فكرية للجمهور، وأمر مضحك، أعتقد أن هناك علاقة مثيرة للاهتمام بين نهايات Inception و Oppenheimer يجب استكشافها، حيث حصل الفيلم الجديد Oppenheimer على نهاية، ومشاعر معقدة ".

وذلك بعد أن تم الإعلان عن أن فيلم Oppenheimer الجديد للمخرج العالمى كريستوفر نولان حصل على تصنيف من فئة R، بعد أكثر من 20 عامًا لـ حصول أحدى أفلامه على هذا التصنيف، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة ، فئة R، تكون من بداية 15 عام، مما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.

كان آخر أفلام نولان التي حصلت على هذه الشهادة هو فيلم Insomnia الذى طرح عام 2002 ، والذي قام ببطولته آل باتشينو وروبن ويليامز وتتبع مؤامرة محقق شرطة يحقق في مقتل فتاة مراهقة.

الفيلم الجديد المنتظر Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.