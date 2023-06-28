شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: أنا بخير وبقضى العيد فى مصر مع أهلى وحبايبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الكينج محمد منير، جمهوره على صحته، حيث قال في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "أنا صحتي بخير واللي بيطلعوا الشائعات هما اللي مش بخير وأنا بقضي العيد في مصر ومع أهلى وكل حبايبي".

ويتعاون الكينج محمد منير مع الفنان عصام كاريكا مرة أخرى بعد مرور 27 عامًا من تعاونهما سويًا في أغنية "عمر عينى" التي صدرت في ألبوم "من أول لمسة" عام 1996 وكانت من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام كاريكا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وما زالت يتغنى بها منير في كل حفلاته، والأغنية الجديدة بعنوان "أنا الذى" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان كاريكا.

وكان أحيا الكينج محمد منير مؤخرًا حفلاً غنائيًا بمحافظة العريش بشمال سيناء احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، وأيضًا بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء.

يذكر أن محمد منير قدم عددًا كبيرًا من أغانيه خلال الحفل، كما حرص على توجيه كلمة من على المسرح، فقال: "أنا سعيد بيكم جدا فيه ملحوظة مهمة عايز أقولهالكم، إحنا أبناء وطن واحد مفيش شك فى ده، بس قدرنا فى سيناء ومرسى مطروح وأسوان إننا نبقى محافظات حدودية قبلية، فى سيناء حاربنا الإرهاب مع جنودنا وقواتنا المسلحة وضحينا بحاجات كتير وفى أسوان ساعدت اللغة النوبية إنها تكون شفرة فى حرب أكتوبر وتحقيق نصر 1973، بشكر المحافظات التلاتة، وبشكر مصر الوطن الواحد".