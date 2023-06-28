زوج عزة بهاء يصدمها في الجنازة بمفاجأة العمر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة عزة بهاء، أسرارها الشخصية والفنية خلال استضافتها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم".



وروت عزة بهاء تفاصيل صدمتها عند معرفتها بزواج زوجها عليها، أثناء تشييع جثمانه، وقالت خلال لقائها في "قعدة ستات": “أنا اتجوزت ٣ مرات؛ لأن مليش حظ في الرجالة للأسف بختار غلط ..أنا مرة كنت متجوزة وهو كان مسافر وعمل حادثة وأنا طبعًا قاعدة مستنياه يرجع فاتأخر فلقيت مامته بتكلمني تقولي أنه أتوفى”.

واستكملت عزة بهاء حديثها: “نزلت لقيته أتوفى فعلًا وقاعد في عربية الإسعاف ومعاه واحدة فقعدت اخبط على العربية عايزة أعرف مين دي ومصدومة طبعًا ومش مستوعبة لسه وفي الجنازة بتاعته بعد ما اتدفن وصلينا عليه لقيت واحد صحبه بيواسيني فقولتله ألا قولي هى مين اللي كانت مسافرة معاه دي صحيح صحبته؟”.

وأضافت عزة بهاء: “صاحبه رد عليا قالي لا يا عزة متظليمهوش ده طول عمره على خُلق ودي مكنتش صحبته طبعًا دي كانت مراته، وأنا كنت زوجة تانية وهو اتجوز عليا التالتة من غير ما أعرف”.



برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.