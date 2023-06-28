شيرين عبدالوهاب تُصدم الجمهور .. "مش هتصدق وزنها"

ياسر رشاد - القاهرة - شيرين عبدالوهاب تُصدم الجمهور بعدما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة؛ ما جعلها تتصدر مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل.

شيرين عبدالوهاب بملامح باهتة

وطرح جمهور شيرين عبدالوهاب عدة تساؤلات حول حالتها الصحية بعدما ظهرت بملامح باهتة ووزن زائد، ترتدي فستان أبيض اللون وبدون مكياج.

شيرين عبدالوهاب

آخر أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب :-

يشار إلى أن طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب، أخيرًا أغنية بعنوان “المترو”، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية “مترو” من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النبولسي، وميكس وماستر طارق مدكور.

وتقول كلماتها:" في محطه المترو وانا ماشيه من يومين

انا شفت حد مش هشوفه مرتين

ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين

انا انا انا

بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين

ومكنش فيه الا انا بس وجمبي اتنين

مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين

يا دي يا دي يا انا

خد قلبي مني وخطفني خطفه

ولاقيتني طايره مع اني واقفه

ولاقيتني طايره مع اني واقفه

مبقتش فاهمه مبقتش عارفه

ده عمل فيه روحي وفي قلبي اي

قربلي خطوه وقالي فجأه اي النظام

دقات قلبي سريعه ومن غير انتظام

وضحكلي نفس الضحكه قولت خلاص تمام

كده انا انا

قبل اما نحكي وقبل ما نقول كلمتين

تلفونو رن استأذن وبعد خطوتين

في الزحمه تاه من قبل ما اعرف هو مين

كده كده كده

خد قلبي مني وخطفني خطفه

ولاقيتني طايره مع اني واقفه

خد قلبي مني وخطفني خطفه

ولاقيتني طايره مع اني واقفه

ده عمل في روحي وفي قلبي اي

في محطه المترو وانا ماشيه من يومين

خد قلبي مني

ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين

انا انا ".

شيرين عبدالوهاب

نبذة فنية عن شيرين عبدالوهاب :-

وُلدت في حي القلعة، بمدينة القاهرة، في 8 أكتوبر 1980.

ظهرت موهبتها الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع والدتها بأن تذهب إلى الموسيقار سليم سحاب، قائد أوركسترا في دار الأوبرا المصرية.

وقد غنت شيرين أمامه فأُعجب بصوتها، وعملت في الكورال بدار الأوبرا المصرية.

بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية «آه يا ليل»، ولكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان «بحبك» في عام 2000، وكانت الأغنية ضمن ألبوم صورة ودمعة للفنان محمد محيي.

شيرين عبدالوهاب

ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع المطرب تامر حسني، والذي كان وجهًا جديدًا أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان فري ميكس 3 في صيف عام 2002، والذي بيع منه 20,000,000 نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أدت دور تمثيلي للسينما مع أحمد حلمي في فيلم ميدو مشاكل.

كانت شركة فري ميوزيك لصاحبها نصر محروس أول من أنتج لها، غير أنه ونتيجة لبعض الخلافات بين الإثنين، تم فسخ العقد بينهما.

شيرين عبدالوهاب

حققت شيرين أيضًا نجاحًا كبيرًا في الدراما بمسلسل طريقي، واستطاعت أن تسرق الأضواء بمسلسها في رمضان، وأيضا نال المسلسل جائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان الإذاعة والتلفزيون التونسي.