شكرا لقرائتكم خبر عن غنى بالأفراح فى طفولته واشتغل كمسرى.. أبرز تصريحات رضا البحراوي فى صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المطرب الشعبي رضا البحراوي تريند محرك البحث جوجل بعد حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، وهى الحلقة التي كشف خلالها عن تصريحات عديدة تخص مشواره الفني وحياته الشخصية.

وبدأ رضا البحراوي حديثه في الحلقة عن حب الناس بالنسبة له قائلاً: "أشعر بحب الناس لى وهو توفيق من الله عز وجل وبركة دعاء الوالدين والحمد لله".

وأضاف رضا البحراوي، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سى: "اهتميت بالغناء وسنى حينها كان 8 سنوات فقط، وكنت أعيش في منطقة شعبية في طنطا، وكنت أغنى في الشارع وفي بعض الأفراح ".

وتابع رضا البحراوي: "لم أكن أشعر أنى أغنى بصوت حلو ولكن عندما غنيت في الشارع كان الناس يقولون لي صوتك حلو".

وكشف المطرب رضا البحراوي أول من اكتشفه قائلا: "كنت بلعب بلي في الشارع وقابلنى طارق عبد الستار وهو الآن زوج شقيقتى ومدير أعمالى وقال لى صوتك حلو وأعطانى 10 جنيهات".

وأضاف رضا البحراوي، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سى: "طارق عبد الستار قرر أن يقوم بعمل شريط لى وحفظنى بعض الأغانى، وكان أول شريط لى غنيت فيه زمن الوحوش".

وتابع رضا البحراوى: "قبل أول شريط لي كنت أغني في الأفراح، حيث كنت أغنى لرمضان البرنس وأنا من عشاق جورج وسوف، ونزل أول شريط لى في مولد السيد البدوي".

وقال المطرب رضا البحراوي إن بعد ظهور أول شريط له بدأ صوته يكون معروفا، متابعا: "لم أحصل على أي أموال في أول شريط لى لأننى كنت أريد الشهرة فقط، وبعد ما نزل الشريط غنيت في فرح في الإسماعيلية وحصلت على 300 جنيه".

وأضاف رضا البحراوي، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سى: "عملت على الحفاظ على صوتى والتجديد في الأغاني التي أغنيها من أجل الاستمرار".

وتابع رضا البحراوى: "في أول فرح لى في الإسماعيلية وجدت والدى يبكى لأنه وجد حب الناس لى وحملونى على الأكتاف".

وقال المطرب رضا البحراوي إنه عمل كل شيء وهو صغير، قائلا: "اشتغلت كل حاجة وأنا صغير، ووالدى ووالدتى على قد حالهم".

وأضاف رضا البحراوي، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سى: "كنت اشتغل بـ10 جنيهات أو 15 جنيها مصروفى، ولم أكن أشرب سجائر أو أي شيء، وكنت أشعر أننى أساعد في البيت ولم أكن أتخيل أن أصل لما وصلت إليه الآن".

وتابع رضا البحراوي: "كان لدينا سيارة ميكروباص وعملت عليها كمسرى 3 سنوات، ووالدى كان يحضر معى الأفراح التي أغنى فيها في البداية ثم تعب ولم يستطع أن يذهب معى بعد ذلك".

وقال رضا البحراوي: "براعى ربنا في كل شيء وببر أهلى وأشقائى وبحب أهلى للغاية خاصة والدتى التي أعتبرها كل شيء في حياتى".