شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج احتفال دار الأوبرا بثورة 30 يونيو الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الجمعة المقبل بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو ، ويضم برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي تدعم روح الانتماء منها النشيد الوطنى، بلد التاريخ، سلم على الشهداء، مصر التي في خاطري، يا أغلى اسم في الوجود، مصر يا أم الدنيا، حبيبتي من ضفايرها، يا حبيبتي يا مصر، احلف بسماها للعندليب، هنحب مين غيرها، تحيا مصر، طوبة فوق طوبة، الله الله على المستقبل، تعرف تتكلم بلدي، أقوى من الزمن، المصريين أهما، ابن الشهيد، مصريتنا وطنيتنا، إن كان على القلب، زي ما هي حبها وعلى باب مصر.

الحفل يحييه مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر ويقدم حفلا لطلاب فصل كورال الاطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور صابر عبد الستار بمشاركة فصل الباليه تدريب وتصميم رقصات عايشة فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 30 يونيو على المسرح الكبير .

وفي سياق متصل تُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، برنامجًا ضخماً على مستوى الستة أقاليم التابعة لها، وأماكن التجمعات والميادين والأندية، بجميع محافظات الجمهورية، ومناطق الإسكان بديل العشوائيات، وعدد من قرى "حياة كريمة"، ليكون بمثابة كرنفالٍ احتفالي كبير، يستمر لمدة 4 أيام متتالية، لينطلق من الجمعة 30 يونيو الجاري وحتى الاثنين 3 يوليو المقبل.

وتتضمن الاحتفالات، تقديم عروض فنية لفرق الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، والآلات الشعبية، والكورال، والفنون التلقائية، وعروض ذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى، ورش ومعارض الفنون التشكيلية، ومعارض الحرف اليدوية والتراثية، ومعارض كتب وإصدارات قصور الثقافة، وبرنامج ثقافي يشمل أمسيات ومحاضرات وندوات متنوعة.

حيث تُقدم الفعاليات بالمجان في الأماكن الآتية: إقليم القاهرة الكبرى، الممشى السياحي ببني سويف، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، مجلس المدينة بالفيوم، فرع ثقافة القليوبية.

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، تُقام الفعاليات: شمال سيناء، بقصر ثقافة العريش، ومكتبة 30 يونيو ببئر العبد، وقصر ثقافة الشيخ زويد، كما تُقام بالإسماعيلية في: مركز شباب الشيخ زايد، وحديقة الشيخ زايد، وفي السويس: بقصر ثقافة السويس، وشاطئ السوايسة، وفي جنوب سيناء: ببيت ثقافة دهب، ونويبع، وأبو زنيمة، وقصر ثقافة بورسعيد.

وتُقام بإقليم وسط الصعيد الثقافي: بقصر ثقافة أسيوط، ومسرح محافظة المنيا، وقصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد -عاصمة الثقافة المصرية- بحديقة 30 يونيو، وقصر ثقافة موط بالداخلة بنقابة المعلمين، ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

أما إقليم جنوب الصعيد، فيقيم احتفالاته: بساحة أبو الحجاج بالأقصر، والمسرح الصيفي المكشوف بقصر ثقافة قنا، والمسرح الصيفي بقصر ثقافة قوص، وفي نادي الغردقة الرياضي بالبحر الأحمر، وفرع ثقافة أسوان.

أما إقليم شرق الدلتا، فتُقام الاحتفاليات: بقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة المنصورة بالدقهلية، وقصر ثقافة دمياط الجديدة، وقصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ.

وفي إقليم غرب ووسط الدلتا، تُقام الفعاليات: بمسرح 23 يوليو بالغربية، وبالنادي الاجتماعي بمطروح، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، وقصر ثقافة وادي النطرون، وقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، وقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية.