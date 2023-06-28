شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور بصحبة الموزع النابلسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الموزع الموسيقى النابلسي صورة بصحبة النجمة شيرين عبد الوهاب داخل أحد الاستوديوهات عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق على الصورة قائلاً : "مش محتاج وصف ولا تعليقات فقط الحب"، وانهالت التعليقات من متابعى النابلسى ومحبى شيرين عبد الوهاب بالمدح طالبين عمل غنائى جديد يجمعهما.



شيرين عبد الوهاب والنابلسى

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب أحيت حفلاً غنائيًا بمدينة جدة السعودية قدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها وعلى رأسها: "مشاعر، حبة جنة، سيبني، يا ليالي، طمن قلبي، كتير بنعشق، الكذابين".

وطلبت الفنانة شيرين عبد الوهاب الغناء لبلدها مصر خلال حفلها بجدة، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كده عشان نغني لمصر حبيبة قلبي".

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب واحدة من أشهر أغنياتها، وهي على بالي ليتفاعل معها الجمهور.

وقامت الفنانة شيرين بالتوقف عن الغناء للحظات وتركت جمهورها يردد كلمات الأغنية بصوت واحد وقامت بتغير إحدى كوبليهات الأغنية قائلة: "ده أنتوا أغلى الناس عليا روحي فيك، الله عليكم".