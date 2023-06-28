شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى باتشان: الزعيم فسرلى معنى أغنية "الأسى توك".. ولم أتوقع "سطلانة" تكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب الشعبى حمدى باتشان، أغنية "الأسى توك" سألت عنها الزعيم عادل إمام، قال لى معنى الأسى بالتركى شبشب والتوك تعنى هيئة، وهى شقلبت الدنيا، من أواخر الثمانينيات، وتنتقد سلبيات فى مجتمعنا وهى أنه من العيب فى مجتمعنا معاكسة البنات.

وأضاف حمدى باتشان خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، ان الناس بتحب الأغانى المبهجة، لافتا إلى أنه لم أتوقع أن أغنية "سطلانة" تكسر الدنيا، وخلال الحلقة قام بتأدية أغنية "سطلانة".

تابع حمدى باتشان، أغلب الأغانى التى كنت أغنيها زمان كانت فى دخلاتها إفيهات، منها "أهو انت" و "التكى على المحبة".