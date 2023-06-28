شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: كنت مرعوبا من فيلم "البعبع" وأول مرة أقدم عملا كوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أمير كرارة إنه لأول مرة يقدم عملا كومييديا، مضيفا: "كنت مرعوب من فيلم البعبع، والفيلم جاء بطريقة مختلفة وغريبة".

وأضاف الفنان أمير كرارة، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: "قابلت المؤلف إيهاب بليبل منذ عامين، جلسنا مع بعض وعرض علي فيلم وحكى لي الفيلم وأنا أضحك وهو يحكى لى الفيلم ولم يكن كتبه في ذلك الوقت، وهو لديه إحساس كبير بالكوميديا، وقلت له هذا الفيلم تحفة وبتاعى، وظللنا لمدة سنة ونصف ولم يحدثنى عن الفيلم".

وتابع أمير كرارة: "آخر فيلم لى كان كازابلانكا وقد أكون تأخرت في موضوع السينما ولا أعرف السبب، ولكن كنت أريد تقديم فيلم قوى، وفيلم حرب كرموز حقق نجاحا كبيرا، وأنا وبيتر ميمى وش السعد على بعض، ولما اشتغلنا كلبش نجحنا مع بعض".

وقال أمير كرارة إن فيلم البعبع هو فيلم عائلى جميل للغاية، ويمكن للعائلة كلها أن تشاهده، وكل ما شاهده قال إنه فيلم عظيم.