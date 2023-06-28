شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يوجه تحية لاهل إمبابة ويؤكد: فيلم البعبع مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أمير كرارة، إن أقرب الناس له هم أولاده، متابعا :"حتى أصحابهم، ودائما أخرج معهم، وأذهب إلى المول أو السينما ولدى 16 طفلا".

وأضاف الفنان أمير كرارة، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى :"عندما نصيف أصيف مع أطفالى وأصدقائهم، وأنا بالنسبة لأولادى والأطفال بابا نويل، وتعاملى مع الأطفال لعبتى من زمان، واعرف التعامل معهم".

وتابع الفنان أمير كرارة :"كان لدى تحدى أن اقدم عمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل من خلال فيلم البعبع، الفيلم مختلف، ومنذ زمن لم نقدم عمل أكشن كوميدى".

ووجه الفنان أمير كرارة التحية لأهالى إمبابة بعد ترحيبهم بفريق عمل الفيلم، خلال تصويره أحد المشاهد في إمبابة.